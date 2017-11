Filmlegende Lollobrigida ook slachtoffer van misbruik

Vrouwen vertellen over seksueel wangedrag Louis C.K.

7:45 Louis C.K. wordt door vijf vrouwen beticht van seksueel wangedrag. De vijftigjarige komiek, acteur en producent zou ongevraagd in het bijzijn van hen hebben gemasturbeerd of deed een poging daartoe. De slachtoffers doen donderdag uitgebreid hun verhaal in The New York Times.