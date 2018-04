Filmepos Redbad van Roel Reiné krijgt geen galapremière met BN'ers

,,Al ons beschikbare geld is in de film gaan zitten", stelt De Jong. De bioscopen die een lokale première gaan organiseren, zullen hier zelf mee naar buiten treden de komende weken. De eerste voorstelling die is aangekondigd, in servicebioscoop Zien in Eindhoven, is al uitverkocht. Verder is het de bedoeling dat er in elk geval een Redbad-event plaatsvindt in Leeuwarden, omdat dit in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is.