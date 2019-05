Film over levensverhaal Boy George in de maak

De nog titelloze film zal beginnen bij zijn jonge jaren in Ierland, tot zijn grote doorbraak in de jaren tachtig als zanger van Culture Club. Die groep zag in 1981 het levenslicht en scoorde grote hits zoals Do You Really Want to Hurt Me en Karma Chameleon. In 1986 gingen ze voor de eerste keer uit elkaar, maar sinds 2011 treedt Boy George weer met de overige bandleden op. In zijn carrière verkocht hij meer dan 100 miljoen singles en ruim 50 miljoen albums.