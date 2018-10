Film A Star is Born met Lady Gaga passeert 100 miljoengrens in Amerika

SLAM!-dj vraagt vriend verkering tijdens ra­dio-uitzending

17:23 Harm den Besten, dj bij radiozender SLAM!, heeft vandaag zijn vriend live op de radio verkering gevraagd in de show Harm & Kees. Hij was pas een week met hem aan het daten en had daarom een discussie met medepresentator Kees Dorresteijn of het niet te vroeg was. Na veel positieve reacties van luisteraars besloot hij de stap toch te wagen.