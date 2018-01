Fifty Shades Freed breekt record Ladies Night

Volgens distributeur Universal Pictures International is het evenement daarmee de meest succesvolle Ladies Night ooit. De kaartverkoop brak vorige week nog de barrière van 100.000. Er worden nog steeds extra zalen bijgezet omdat al veel zalen zijn uitverkocht. Vorig jaar gingen 108.915 vrouwen naar de eerste vertoning van Fifty Shades Darker.



De Fifty Shades-trilogie, met in de hoofdrollen acteurs Jamie Dornan en Dakota Johnson, vertelt over de sm-relatie tussen een naïeve studente en een rijke zakenman. De films zijn gebaseerd op de gelijknamige boeken die in 52 verschillende talen zijn vertaald en waarvan wereldwijd meer dan 90 miljoen boeken zijn verkocht. In Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Het is één van de best verkochte boekenreeksen ooit.

Fifty Shades Freed draait vanaf volgende week in 130 bioscopen.