Fien logeert in eigen huis en Jeroen heeft bijzondere bewoner in kliko

Dubbelinterview Frans Bauer over zijn vrouw: ‘Mariska heeft altijd gelijk en als ze ’t niet heeft, geef ik haar gelijk’

24 april Voor hun reisprogramma’s kwamen ze terecht in China en de Verenigde Staten, en ook in hun nieuwe programma Bestemming Onbekend zijn ze voortdurend op pad. Bijzonder, want het liefst zijn Frans en Mariska Bauer gewoon lekker thuis in hun villa in Fijnaart, die op dit moment grondig wordt verbouwd. Een geestig gesprek vanaf de bouwplaats over twintig jaar gein, tegenslag, gezinsperikelen, praten met planten, gelijk hebben en de artiest uithangen.