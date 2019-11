Fidan over schaatsavontuur op tv: Je moet een Turk nooit op het ijs zetten

Beide concerten van Guus Meeuwis in New York nu al uitver­kocht

28 november De concerten die Guus Meeuwis in New York heeft gepland ter ere van zijn 25-jarige jubileum zijn nu al uitverkocht. Afgelopen dinsdagavond kondigde de zanger in De Wereld Draait Door het eerste optreden aan, dat was amper 20 uur later al helemaal volgeboekt. Daarop ging een tweede optreden in de Webster Hall in de verkoop en dat is sinds vanochtend ook uitverkocht.