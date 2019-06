Festivals bereiden zich voor op zomerhitte

Op Parkpop zijn er zondag in Den Haag extra punten waar bezoekers gratis water kunnen tappen, bevestigt een woordvoerder. Ook worden er schaduwplekken ingericht. Daarnaast mogen muziekliefhebbers waterflesjes zonder dop meenemen en is ook zonnebrand toegestaan. Ook op dancefestivals wordt goed nagedacht over de hitte. Bij Awakenings, zaterdag en zondag in Amsterdam, is er extra water ingeslagen voor de feestende menigte. Water kan, net als voorgaande jaren, gratis gehaald worden bij verschillende punten. Ook zijn er in tenten meer ventilatoren te vinden. Bezoekers mogen flesjes zonder dop en zonnebrand, behalve sprays, meenemen. De organisatie informeert zijn gasten ook zelf per mail en social media over wat ze zelf kunnen doen om verantwoord in de warmte te feesten.

Tips

Ook de organisatie van Indian Summer, vrijdag en zaterdag in Langedijk, tipt zijn bezoekers voldoende te drinken, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Er is een groot aantal gratis drinkwaterpunten verspreid over het terrein en er zijn extra schaduwplekken gecreëerd. Daarnaast mogen lege flesjes en zonnebrand, behalve sprays, worden meegenomen.



Bij Concert at SEA worden er geen aanvullende maatregelen genomen omdat het er normaal gesproken al goed toeven is, aldus een woordvoerder. Het Zeeuwse festival in Ouddorp is dichtbij de zee waardoor er meestal een frisse wind waait. Festivalgangers op zoek naar verkoeling kunnen bovendien pootje baden in de zee. Bezoekers van het festival, dat van donderdag tot en met zondag wordt gehouden in Ouddorp, mogen herbruikbare waterflessen en doppers meenemen. Bij de toiletten kan gratis water getapt worden.



Ook het Belgische Rock Werchter, eveneens van donderdag tot en met zondag, heeft een hitteplan uitgerold. Bij alle sanitaire blokken is gratis water verkrijgbaar, bezoekers mogen een lege drinkbus meenemen om die te vullen. Verfrissingspunten met niet-drinkbaar water en vernevelingssystemen zorgen voor verkoeling. The Barn en KluB C, twee grote podia, krijgen speciale verkoelingssystemen. Die zuigen warme lucht bovenin de tenten weg en blazen gekoelde lucht naar binnen. Op die manier is het binnen iets koeler dan buiten.