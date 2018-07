Festival keurt agressief gedrag bodyguards Lil' Kleine af: 'Hoort niet'

In Saasveld betrad Lil' Kleine, echte naam Jorik Scholten, het podium met twee bodyguards aan zijn zijde. Die zouden potentiële biergooiers moeten afschrikken. Als er toch gesmeten wordt met bier, springen de beveiligers het publiek in en delen een tik uit, zo bleek tijdens het optreden.



„Je kunt je afvragen of die beveiliger dat moet doen”, reageert Patrick Bruins van het festival. „Het was een man van 2 bij 3 meter die een jochie van 18 jaar oud een draai om de oren geeft. Wij begrijpen dat Lil' Kleine biergooiers wil tegenaan, maar dit gedrag keuren we af. Dit kan niet. Lil'Kleine spoot zelf trouwens op het podium eerst een fles champagne leeg, dan is het ook wel een dun lijntje allemaal vind ik.”