Festival Defqon.1 duurt volgend jaar vier dagen

Recensie Vier sterren voor Ferry: ‘prequel’ heeft ook los van Undercover voldoende bestaans­recht

12 mei De ‘prequel’, die zich stort op de voorgaande geschiedenis van een reeds verteld verhaal, is een link fenomeen. Te vaak is het een wat luie manier van parasiteren op bewezen succes, een aardige bonus voor de fans. Regisseur Peter Jackson moet nog steeds zijn excuses aanbieden voor de Hobbit-trilogie waarin nog niet de helft aan aandacht en liefde voor zijn The Lord of the Rings te vinden was. Het is een flinke stap van Jacksons epische wereld vol tovenaars en draken naar de Hollandse camping, maar Ferry (vanaf vrijdag op Netflix) laat zien hoe het wél moet.