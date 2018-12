Ferry Doedens ‘in shock’ na dood Dave Mantel: ‘Trots op wat we hebben neergezet’

Doedens klinkt aan de telefoon duidelijk aangeslagen. Hij zit midden in opnames en heeft later vanmiddag pas gelegenheid om ‘even de tijd te nemen’ voor het nieuws. ,,Ik zag hem laatst nog in een koffiezaakje’’, vertelt hij vol ongeloof over Mantel, die eerder dit jaar werd geopereerd aan zijn galblaas. ,,Hij zei dat het beter met hem ging.’’



Vanmiddag werd bekend dat Dave gisteren een natuurlijke dood is gestorven. ,,We hebben bijna anderhalf jaar samen gespeeld, dan word je ook vrienden’’, zegt Ferry over hun tijd bij GTST. Later speelden de twee nog samen in de musical The Bodyguard. ,,Natuurlijk sprak ik hem minder sinds hij uit de serie ging. Maar hij was een fijne collega, die altijd professioneel met zijn werk bezig was. Hij hield van het vak.’’



Op de set hadden de twee soms felle discussies over scènes en de manier waarop ze die zouden spelen, herinnert Ferry zich. ,,Maar dat hoort erbij. We hebben veel neergezet samen, besefte ik net weer. Daar waren we allebei heel trots op. Dit nieuws is echt vreselijk.’’



Mantel speelde in GTST van 2013 tot 2014 de rol van rechercheur Menno Kuiper. Hij werd verliefd op Lucas Sanders, het personage van Doedens. Begin 2014 zagen 2,1 miljoen mensen hoe de twee in het huwelijksbootje stapten: