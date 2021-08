Ferri Somogyi maakte stiekem reclame voor zijn favoriete club in GTST

Dat vertelt de acteur, die al jaren Rik de Jong speelt in de RTL 4-soap, in GTST de podcast. Hij maakt voor zijn trucje graag handig gebruik van zogenoemde massascènes, bijvoorbeeld als er een verjaardag is in soapkroeg De koning met een man of 20.

,,Op een gegeven moment komt de persoon binnen, roept iedereen ‘surprise!’ en op dat moment roep ik altijd ‘Ajax!’’’, aldus Ferri. ,,Maar net iets onder hun volume. Als je het weet en je kijkt, dan hoor je het. Maar als je het niet weet, dan hoor je het niet. Dat is wel drie keer uitgezonden in het verleden, hilarisch.’’

Charlotte Besijn (59), die eerder Barbara Fischer speelde in de serie en inmiddels al tien jaar afleveringen regisseert, kan erom lachen. ,,Dus nu gaat iedereen, als er zo’n feestscène is, kijken of jij ‘Ajax’ zegt? Nou, je wordt bedankt. Daar gaat onze geloofwaardigheid’’, grapt ze in de podcast.

Ferri hoopt trouwens ook al jaren een liedje in de soap te krijgen. ,,Soms begin je een scène, kom je aanlopen, je loopt in een halletje, dan ben je aan het zingen. Ik probeer al jarenlang Met de vlam in de pijp er doorheen te krijgen, het is me nog niet gelukt.’’

Het is niet de eerste keer dat Ferri’s voorliefde voor Ajax in het nieuws komt. In 2017 greep hij nog een reis naar een wedstrijd van de Amsterdammers in Zweden aan om op Instagram bekend te maken dat hij een nieuwe relatie had met Noëlle, met wie hij inmiddels is getrouwd.

