Felix Meurders mag toch voorlopig blijven

Er ontstond afgelopen weekend flink wat ophef toen het nieuws naar buiten kwam dat Meurders het radioprogramma moest verlaten. De omroep was naarstig op zoek naar een ander tijdslot voor de presentator. Dat hield de gemoederen in Hilversum zo erg bezig, dat er zelfs een online-petitie werd gestart om Meurders in het zadel te houden. Die werd door bijna 600 mensen ondertekend.



Meurders vertelde eerder aan deze site dat de omroep een jonger publiek wil aanspreken. ,,Radio 2 moet een publiek bereiken tussen de 35 en 54 jaar. Wij scoren daarboven heel goed, daar zijn we zelfs koploper. Maar dat is de groep luisteraars waar Radio 2 zich niet meer op richt. Ik vermoed dat ze mij associëren met de wat oudere luisteraar die ongelooflijk fan is van Spijkers.’’



Nu blijkt dat de omroep op korte termijn geen ander tijdslot voor Meurders kan vinden. En dus mag hij voorlopig blijven. ,,Vandaag is in overleg met Felix Meurders besloten dat hij Spijkers met Koppen blijft presenteren. Het afgelopen weekend hebben we gemeld dat we samen met de NPO op zoek zijn naar een nieuwe radioslot voor Felix Meurders. Vandaag is duidelijk geworden dat we daar op korte termijn geen concreet uitzicht op hebben", zo luidt de verklaring.