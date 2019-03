Fataal-regisseur Jesse Bleekemolen zet Nederlandse tak MGM op

video Nerveuze Eva in het nauw over deelname hartsvrien­din Merel aan Wie is de mol?

10:21 Eva Jinek (40) is gisteren, met een angstige blik in de ogen gaan stotteren toen ze in haar talkshow werd geconfronteerd met de deelname van RTL-nieuwslezeres Merel Westrik aan Wie is de mol? Finalste Westrik is al jaren één van de beste vriendinnen van Jinek. De mogelijkheid bestaat dat Westrik (39) Jinek de afgelopen maanden in vertrouwen nam over of ze al dan niet de slinkse mol van dit seizoen is.