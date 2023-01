Fantastic Beasts-reeks lijkt volgens hoofdrolspeler te stoppen na drie films

Een reden dat het voor de Harry Potter-spin-off blijft bij een trilogie zou de tegenvallende opbrengst kunnen zijn. Fantastic Beasts and Where to Find Them was in 2016 nog een wereldwijde hit met een opbrengst van meer dan 810 miljoen dollar, terwijl opvolgers The Crimes of Grindelwald (2018) en The Secrets of Dumbledore (2022) bleven steken op respectievelijk 650 en 406 miljoen dollar.



De filmreeks had ook te maken met controverse rondom een paar castleden. Zo kwam schrijver J.K. Rowling onder vuur te liggen vanwege ‘transfobe’ uitspraken en werd acteur Ezra Miller beschuldigd van misbruik en inbraak. Johnny Depp, die in de eerste twee films de rol van slechterik Grindelwald speelt, werd in het derde deel vervangen door Mads Mikkelsen. De acteur moest zijn rol neerleggen nadat hij zijn smaadzaak tegen The Sun, om een artikel waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd, had verloren. De rechter vond onvoldoende bewezen dat Depp zijn ex-vrouw niet had mishandeld.