Fans weten het zeker: Miley Cyrus haalt uit naar haar ex Liam Hemsworth in nieuw nummer

Na een korte pauze kondigde Cyrus op oudejaarsavond - tijdens een optreden met onder anderen Dolly Parton - haar nieuwe single Flowers aan. Op het resultaat is het nog even wachten tot midden januari, maar op het Instagramaccount van de zangeres staat er nu al een klein voorproefje. Cyrus’ fans zijn er bovendien zeker van dat de song over haar ex-partner Liam Hemsworth gaat.



Zo zingt ze verschillende keren I can love me better than you can (Ik kan beter van mezelf houden dan dat jij dat kan) zingen. De single in kwestie verschijnt bovendien op 13 januari, de verjaardag van Hemsworth. ‘Dat kan geen toeval zijn’, aldus een fan in de reacties. ‘Het is overduidelijk dat dit nummer over Liam gaat’, klinkt het weer bij iemand anders. Een andere volger van de zangeres liet de volgende reactie achter: ‘Miley is terug en ze heeft het gemunt op Liam.’