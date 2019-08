Fans raken niet uitgepraat over foto Jennifer Lopez

Jlo was in Malaga voor haar It‘s my party-concerttour, die nog tot 11 augustus duurt en eindigt in Saint Petersburg. Tussen de bedrijven door genoot ze van de zon in haar niets verhullende badpak. Bij de foto op Instagram schreef ze: ,,Nog drie shows te gaan. Ik geniet van elk moment. Tot vanavond, Malaga!’’, aldus de zangeres.