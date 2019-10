Fans K-pop geschokt: superster Sulli (25) plotseling overleden

De zangeres, die oorspronkelijk Choi Jin-ri heet, stopte in 2014 met K-pop (Korean populair music, red.). Ze had er grote moeite mee dat ze online gepest werd. Ze lag daar vaak onder vuur van internettrollen, omdat ze geen bh droeg. Ook was ze erg open over haar relaties, iets wat niet gebruikelijk is in de K-popcultuur. Vanaf dat moment richtte ze zich meer op haar acteercarrière.



Sulli brak al op haar elfde door bij het grote publiek als actrice. In 2005 speelde ze de rol van prinses Seonhwa of Silla in de dramareeks Ballad of Seodong. Vier jaar later reeg ze de successen aaneen als zangeres met de K-popgroep F(x), maar daar stopte ze dus mee. Slechts vier maanden geleden maakte ze haar comeback als zangeres met haar debuutsingle Goblin.



Sulli was eerder open over het feit dat ze last had van paniekaanvallen en sociale angsten. ,,Zelfs mensen die dichtbij me stonden, hebben me verlaten. Zij hebben mij pijn gedaan en het voelde alsof niemand mij begreep”, stelde ze in een realityshow.



De doodsoorzaak van de zangeres is nog niet bekend.