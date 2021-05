Fanclubs songfestival: Utrechtse Stefania mag hopen op top 10, Jeangu blijft puntloos

Elk jaar wordt er een poll gehouden door de OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision), de organisatie van de 42 internationale fanclubs van het Eurovisie Songfestival. Net als bij het muziekevenement geven ze punten aan de acts. Dit gaat in twee gedeeltes: de afgelopen dagen onthulde elke dag een vereniging de uitgedeelde punten. Dat ging om de eerste helft van de fanclubs; het tweede gedeelte wordt eind deze week in één keer gecommuniceerd. Nu de helft van de stemmen bekend zijn, is er een goed beeld te vormen van welke landen volgens de fans kans maken op songfestivalwinst. Zwitserland is voorlopig de grote favoriet; Gjon’s Tears heeft al 194 punten bij elkaar gesprokkeld. Malta en Frankrijk volgen op afstand met respectievelijk 169 en 162 punten. Andere landen die het goed doen zijn Litouwen en San Marino, die op plek vier en vijf te vinden zijn.

Stefania

De Utrechtse Stefania Liberakakis mag hopen op een plek in de top 10, aldus de fans. De 18-jarige zangeres is in de poll terug te vinden op plek 13. Met het nummer Last dance doet ze dit jaar mee voor Griekenland. Ze is positief over haar inzending, nadat het feest afgelopen jaar werd afgelast vanwege de coronacrisis. ,,Dit nummer blijft in je hoofd zitten, ik was meteen verslaafd. Ik vind de tekst heel sterk, maar ik durf niet te zeggen hoeveel kans ik maak”, vertelde Stefania eerder tegen deze site.



Slechter nieuws is er dus voor de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy. Hij doet dit jaar mee met het nummer Birth of a new age. Dat valt niet in de smaak bij de fans van het liedjesfestijn. Nog geen van de verenigingen heeft het nummer van Jeangu punten gegeven. Troost kan hij halen uit het feit dat ze er wel vaker naast zitten. In 2019 dachten de OGAE's namelijk dat Italië zou winnen en zetten ze Duncan Laurence op de derde plek.