Fanatieke Francis van Broekhuizen gaat quizzen voor het goede doel: ‘Ik wil altijd winnen’

Zenuwen had ze niet, want Francis van Broekhuizen is een echte quizfanaat. Daarom besloot de 45-jarige operazangeres en comédienne gewoon mee te doen aan de vip-editie van het RTL 4-programma Beat The Champions . ,,En omdat Chantal Janzen het presenteert, ik ben helemaal gek van Chantal Janzen!”

In Beat The Champions krijgen quizliefhebbers de kans om het solo op te nemen tegen vijf champions: Diederik Jekel, Cindy Hemink, Abel Gilsing, Nynke de Jong en Devrim Aslan. Hoe meer champions de kandidaat durft uit te dagen, hoe hoger het geldbedrag is dat hij of zij kan winnen maar ook hoe groter het risico is om alles te verliezen. De kandidaten zamelen geld in voor het goede doel. De eerste van de twee vip-afleveringen is vanavond te op tv zien, de andere op 5 juni.

Broekhuizen koos voor een project waarmee een opvanghuis voor dakloze transgendermannen en -vrouwen wordt opgezet, vertelt ze in gesprek met het ANP. ,,Dat is echt een groot probleem, waar veel mensen het bestaan niet eens van weten. Jongens en meiden worden door hun ouders verstoten vanwege hun geaardheid en kunnen dan nergens terecht”, aldus Van Broekhuizen. ,,Ik ben zelf lesbisch en Pride-ambassadeur en ik wil mensen laten weten dat het allemaal goedkomt, hoe zwaar het nu ook is. Ik wil het probleem bekendheid geven en er voor die mensen zijn.”

Moordend tempo

Daarom wil Van Broekhuizen zo veel mogelijk geld winnen. De kandidaten krijgen sowieso allemaal 1000 euro voor hun goede doel. ,,Maar er moeten niet te veel vragen over flora en fauna komen”, vertelt Van Broekhuizen lachend. ,,Daar weet ik dus echt helemaal niets van.”

Eerder deed de operazangeres al mee aan de Slimste Mens, waarbij ze in de finale stond. ,,Dat was wel een stuk meer ontspannen, want de vragen gaan daar veel minder snel. Hier gaat het echt op een moordend tempo”, vertelt ze. Ook acteur Huub Stapel, een van de concurrenten van Van Broekhuizen tijdens de Slimste Mens, doet mee aan Beat The Champions. ,,Maar er is niet echt competitie tussen ons hoor. Iedereen wil gewoon zo veel mogelijk geld inzamelen”, vertelt Van Broekhuizen. ,,Maar toch blijf ik mezelf: ik wil wel winnen.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.