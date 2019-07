Fan wordt op podium gevraagd en maakt publiek Glastonbury uitzinnig

Ik ken ze niet, die van radiorecla­me genieten

7:56 Het Radio Advies Bureau, (RAB) is, ik citeer de site, ‘de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations. RAB staat voor het vermarkten van radiokennis en biedt inspiratie aan adverteerder, reclame- en mediabureaus om met radioreclame meer te bereiken bij de luisteraars van de radiomerken’. RAB speelt dus een belangrijke rol bij het distribueren van de enorme hoeveelheid commerciële herriediarree die dagelijks, ook via de publieke zenders, de NPO-merken, over ons wordt uitgestort.