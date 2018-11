Fan van Game of Thrones? Dan moet je naar Oberhausen

De bedenkers van Game of Thrones: The Touring Exhibition stellen dat het gaat om de grootste expositie ter wereld over de hitserie. ,,We bieden een interactieve beleving met kostuums, decorstukken en scènes uit alle zeven seizoen. Een feest van herkenning voor alle fans.’’



De attractie was eerder al te vinden in Barcelona en Parijs en is nu dus te zien in Oberhausen. Van maandag tot en met donderdag is de expositie open van 12.00 uur tot 21.00 uur en kosten de kaartjes 19,95 euro. Ook de werkende fans kunnen hun hart ophalen. Op vrijdagen, zaterdagen en zondag zijn mensen van 11.00 uur tot 22.00 uur welkom. Dan zijn de tickets 4 euro duurder: 23,95 euro.