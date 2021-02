Famke zet verleidelijke blik op en Beertje flaneert nu al in korte broek

Gaat Kanye vuile was buiten hangen in ‘scheiding van het jaar’?

22 februari Wie mag het huis houden, wat te doen met die peperdure verlovingsring en hoe regelen we de voogdij? Het zijn de vragen waar Kim Kardashian (40) en Kanye West (43) het over eens moeten worden, nu ze gaan scheiden. Er moet voor ruim 75 miljoen euro aan vastgoed, kunst, auto’s, juwelen en zelfs dieren verdeeld worden. De realityster lijkt de beste kaarten in handen te hebben, maar moet tegelijk vrezen dat de rapper hun vuile was buiten hangt.