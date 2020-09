Famke Louise zegt ‘sorry’ en belooft zich te laten voorlichten: ‘Sta niet meer achter actie’

Zangeres Famke Louise (21) staat niet meer achter de boodschap die ze deze week zelf verspreidde met de hashtag #ikdoenietmeermee. Ze heeft haar filmpje, waarin ze zich voor het oog van haar 1 miljoen volgers uitsprak tegen het coronabeleid, verwijderd. Ze belooft zich de komende tijd te laten voorlichten en zegt sorry tegen ‘allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld’.

De bij jongeren populaire zangeres sloot zich deze week aan bij de actie #ikdoenietmeermee, een initiatief van Viruswaarheid-activist Willem Engel. Net als enkele bekende collega’s plaatste ze in een video vraagtekens bij het coronabeleid van het kabinet en bijvoorbeeld de effectiviteit van mondkapjes.



En dat terwijl ze dit voorjaar nog enkele tienduizenden euro’s van het RIVM kreeg om de maatregelen juist te promoten. Haar deelname aan de actie kwam de artiest op veel kritiek te staan, aangezien ze haar grote platform gebruikte om een potentieel gevaarlijke boodschap te verspreiden. Gisteravond lichtte Famke Louise haar standpunt toe in de RTL 4-talkshow Jinek, waarna online veel ophef ontstond over haar onsamenhangende optreden.

‘Al met al niet mijn beste dag’, schrijft Famke Meijer, zoals ze eigenlijk heet, vanavond op Instagram. Ze stelt dat de ‘mainstream media’ haar als aanspreekpunt kozen voor de actie, waarop ze besloot ‘alleen en onvoorbereid’ aan te schuiven bij Eva Jinek. ‘Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken’, schrijft ze.



‘Dat gezegd hebbende, realiseer ik me de ernst van ongefundeerde uitspraken doen’, vervolgt ze. ‘Gisteren aan tafel was ik zenuwachtig en heb ik niet mijn verhaal kunnen doen zoals ik dat graag wilde. Ik ben geen wetenschapper, arts, viroloog of politicus en dat heb ik ook nooit beweerd.’

Bekijk een fragment van Famke Louise bij Jinek:

Stilte en gebrek aan support

Hoewel Famke gisteren nog geen afstand wilde nemen van de hashtag, realiseert ze zich nu dat de letterlijke betekenis van ‘niet meer meedoen’ aan de maatregelen ongelukkig is. ‘Het is nooit mijn intentie geweest om mensen aan te sporen om laconiek om te gaan met de maatregelen die getroffen zijn rondom het coronavirus. Ik heb respect voor alle zorgmedewerkers en begrip voor allen die hiermee geconfronteerd worden op dagelijkse basis.’

Ze wilde bij Jinek benadrukken dat ze zich zorgen maakt over de maatschappelijke gevolgen van het virus, zoals omvallende bedrijven, maar had iets anders verwacht van haar talkshowoptreden. ‘Ik ben een doorzetter en wilde dus daad bij het woord stellen door mijzelf kenbaar te maken op tv, wat ik niet had kunnen voorzien was de totale stilte en gebrek aan support om mij heen.’

Het lijkt erop dat de influencer van de zaak heeft geleerd. ‘Ik kondig daarom aan dat ik die video weghaal, omdat ik niet meer achter die boodschap sta. Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar een bijzonder, inspirerend iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie en wellicht met mij het podium wil delen. Ik hoop dat jullie mij de ruimte gunnen te kunnen groeien.’

Tot slot zegt Famke ‘sorry’. ‘Ik wil mijn excuses aanbieden aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en beloof beter mijn best te doen.’

Eerder vandaag verwijderden andere BN’ers, onder wie rappers Bizzey en Yes-R, ook hun filmpjes met de hashtag.

