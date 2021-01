Famke Louise wil de politiek in en Kjeld is trots op Joys billen

Filmrecensie Vier sterren voor One Night in Miami: Vooral Kingsley Ben-Adir maakt indruk als Malcolm X

15 januari Onze redactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod van films, series en albums. Wat moet je gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de film One Night in Miami, vanaf nu te zien op Amazon Prime Video.