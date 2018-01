Famke Louise verrast met samenwerking Ronnie Flex

Flex plaatste op Instagram een voorproefje van het liedje, waaraan ook producer Jack $hirak meewerkt. De rapper is recent in een afkickkliniek opgenomen vanwege zijn wietverslaving. Famke Louise bezocht hem daar, in navolging van onder meer collega Sevn Alias. Flex voorspelt een nummer één hit. ,,Ik laat die haters praten tot ik die tune met Famke uitbreng'', zegt hij op Twitter. ,,Ik ben de goat, alles wat ik maak is goud.'' Later prees hij Famke Louise de hemel in om haar 'chille' manier van werken. ,,Famke heeft die shit gekilled. Ik vind het ook echt chill om met haar te werken omdat we allebei geen pro zangers zijn.''



Afgelopen week kreeg Flex het aan de stok met Radio 538. Het radiostation vroeg met een tweet over wietverslaving aandacht voor hun marketingactie 'Hierrr met je rekening'. Het radiostation erkent achteraf dat de tweet niet handig was. ,,Heel veel sterkte de komende tijd en we hopen dat je hiermee jongeren met hetzelfde probleem inspireert'', twitterde 538.



Ex-beautyvlogster Famke Louise is bekend van Op Me Monnie, haar debuutsingle die binnen de kortste keren miljoenen keren werd bekeken. Het nummer zorgde voor veel ophef op sociale media, waar velen toegaven dat ze het niet uit konden staan. Famke Meijer, zoals ze eigenlijk heet, lag afgelopen december nog onder vuur toen een filmpje verscheen waarin te zien is hoe ze stiekem een enigszins volslanke vrouw uitlacht. Ze speelde kort daarvoor een rol in een anti-pestcampagne van telecombedrijf Tele2.