Famke Louise: ‘Toen ik mijn ex verliet, klopte mijn hart in mijn keel’

Huwelijk van MAFS-stel Loes en Wichian toch geklapt: ‘Het laatste stukje ontbreekt’

Married at first sight-deelnemers Loes en Wichian zijn geen koppel meer. Dat onthullen de twee aan deze site. In de ontknoping van het programma was dinsdagavond nog te zien hoe Loes en Wichian voor elkaar besloten te gaan. ,,Wichian is geweldig. Maar het laatste stukje ontbreekt. Hoe graag ik ook wil”, zegt Loes.