Famke Louise maakt statement met okselhaar op cover LINDA.meiden

,,Maar vooral omdat ik vind dat een vrouw mag doen wat ze zelf wil. Als ik me even niet wil scheren, doe ik dat niet. Waarom mag een man wel okselhaar hebben, en is het bij een vrouw vies? Het is gewoon háár - niet meer dan dat", zegt Famke in het begeleidende interview.



De zangeres wil dan ook graag laten zien dat het hebben van okselhaar ‘heel normaal’ is. Toen Famke een jaar of 11 was en het voor het eerst kreeg, was ze daar naar eigen zeggen superonzeker over. ,,Van mijn moeder mocht ik het nog niet wegscheren, maar met gym moest je wel een hemdje zonder mouwen aan. Mijn doelgroep is jonge meiden, die zien mij als hun voorbeeld. Ik wil ze hiermee laten zien: kijk, ik heb het ook, het is heel normaal.”