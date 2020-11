Famke Louise lanceert nieuwe album tijdens ‘drive-in show’

Nederpopster Famke Louise zocht naar een alternatieve en coronaproof locatie voor de presentatie van haar album Next. Het werd een wasstraat in Amsterdam-Overamstel.

Er is een rode loper. Althans hij herinnert aan de uitgerolde tapijten waarover de poldersterren in het tijdperk vóór corona langs flitslichten en hengelmicrofoons paradeerden. In dit geval is het karpet roze, vijf meter breed en gelegen in het uitloopgedeelte van een wasstraat extraordinaire.

Ook een verschil: over de loper rijden auto’s. Stapvoets op weg naar de enige ster van de avond. Famke Louise presenteert haar eerste volledige album in een autowasserette in Amsterdam-Overamstel. Ze wacht haar gasten halverwege op in een glanzende, bij het tapijt kleurende robe. Een paar minuten eerder onderging de verslaggevers-Corsa nog een wasprogramma met pantserlak , nu buigt de grootste popster voor Nederland onder de 20 zich door het autoraampje: ‘Hé, alles goed?’

Creatief zijn

Louise (21), op YouTube zo groot als Willem Duys ooit op de beeldbuizentelevisie, zocht naar een alternatieve locatie voor haar albumpresentatie, zegt ze. Hoe ze in dat gedachteproces verzeild raakte naast van het zeepsop druipende wieldoppen in een door fleurige drag queens bemande wasstraat? “Gewoon creatief zijn corona,’’ legt ze uit. “Het leek me meteen cool.’’

Daar is wel wat voor te zeggen. De bezoeker heeft een parcours langs hogedrukspuit en carrosserieshampoo vast niet eerder vergezeld zien gaan van vers bereide sushi en door een sportschooltype aangereikte proteïnemilkshake. En wie een wagen rijdt die modern genoeg is om er met zijn mobieltje op te kunnen streamen, hoort op zijn eigen autoradio als eerste het album Next.

Zo kan het gebeuren dat je als je het gedeelte nadert waar normaal gesproken de stofzuigers de bekleding verwennen, als toetje een suikerspin in de handen gedrukt krijgt. Net terwijl uit de speakers het refrein van Louises meest uitdagende nummer kreunt: ‘Zie ze haten op mijn lijf/Veel jaloezie/Zeg een hater hij mag likken aan m’n pussy.’ Zie dan maar eens netjes te bedanken voor zo’n pluizige mega-lolly.

Sommige zaken zijn in de ‘Next Experience’ hetzelfde als aan de historische rode loper. Er zijn fotografen van roddelbladen die beginnen te dringen als er over roze route een bekend gezicht nadert, hoe hard Louises manager ook ‘Afstand houden! Iedereen anderhalve meter!’ roept.

Ali B

Deze beroemdheden zijn uiteraard niet bekend van radio of televisie, maar danken hun uitnodiging aan hun status op Instagram, YouTube en zelfs – nu voelt écht iedere dertigplusser zich oud – TikTok. Gelukkig is bijrijder van een manshoge en zwartglanzende Bentley onmogelijk te missen. Het is Ali B, die behalve jurylid, rapper, zakenman en tv-presentator ook platenbaas van Louise is. ‘Het album is zwaar boven verwachting geworden,’ roept hij door de wolk van uitlaatgas die zijn vervoermiddel omringt.

Louise laat zich een nabijgelegen parkeervak ondertussen even bijpoederen. Ze is al snel terug en is goed gehumeurd. Haalde ze de afgelopen weken vooral het nieuws als boegbeeld van de beweging ‘Ik doe niet mee mee’ die ondanks ‘veel respect voor corona’ wel de bijbehorende voorzorgsmaatregelen beu was. Nu straalt ze op haar eigen feestje en kletst met elke bestuurder. Dat zijn zeker honderd gesprekjes deze avond. “Leuk toch?’’ zegt ze. “Als we het allemaal maar op anderhalve meter doen.’’