Famke Louise: Ik leefde op babyvoeding om af te vallen

In het interview met Qucee en Nesim Nijah krijgt Famke diverse vragen voorgeschoteld. Zo wordt er ook ingegaan op het gerucht dat ze met rapper Ronnie Flex een relatie zou hebben. Daar laat de jonge artieste niet veel over los. Als de mannen de foto laten zien waar Famke in de armen van Ronnie Flex hangt, reageert ze koeltjes: ,,Ja, mooie foto.” Nesim vraagt nog door, maar dat kapt Famke snel af. ,,Ik wil er geen stempel op zetten."



Ook over haar tijd als model doet Famke Louise heftige gebeurtenissen uit de doeken. Zo woog ze slechts 50 kilo. ,,En zelfs toen was ik nog te zwaar”, vertelt Famke, die inmiddels 15 kilo is aangekomen en fanatiek aan het sporten is. Over haar modellencarrière vertelt ze: ,,Je bent continu bezig met het letten op je voeding. Je kunt niks eten, niet naar de McDonald’s... Ik had serieus een periode dat ik leefde op potjes babyvoeding om dunner te worden.” Dat is nu verleden tijd, zegt ze. ,,Ik zou geen model meer willen zijn."



De documentaire gaat morgen in première. Famke Louise is ervan overtuigd dat mensen bij het zien van haar verhaal moeten huilen. ,,Ik moest zelf ook huilen. Ik denk dat heel Nederland in shock is als ze de documentaire hebben gezien.”