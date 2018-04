Famke Louise en vriend SnapKing uit elkaar

Naomi van As en Sven Kramer verwachten eerste kindje

14:11 Naomi van As en Sven Kramer verwachten hun eerste kindje. Dat maakt de oud-hockeyster bekend via Instagram. Ze deelde een plaatje samen met de topschaatser, die een boek in zijn handen heeft met 'the dad'. ,,Baby is onderweg", schrijft Van As erbij.