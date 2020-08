Famke Louise en Orgel Joke te zien in Ranking The Stars

Ab Osterhaus gaat spreken op alternatie­ve Lowlands

17 augustus Ab Osterhaus is komend weekend een van de opvallendste namen in de line-up van Lowlands Free: United. Hij gaat op zaterdag met onder meer Robbert Dijkgraaf in gesprek over de coronacrisis. Zij doen dit in het programma New Scientist Live, dat normaal ook een van de vaste programmaonderdelen van het festival is.