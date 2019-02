‘Famke Janssen onherkenbaar na cosmetische ingreep’

Michael Jacksons ranch Neverland in de uitverkoop na alle heisa

21:27 Neverland Ranch van de overleden popster Michael Jackson staat te koop voor amper 27,3 miljoen euro. Dat is ruim 64 miljoen euro minder dan in 2015, toen het landgoed nog voor zo’n 91 miljoen euro voor het eerst op de markt kwam. De ophef die de laatste dagen en weken opnieuw rond Michael Jackson is ontstaan, zou de grote boosdoener zijn.