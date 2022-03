Familie Meiland verrast door politieke ambities Erica

De realityster is naar eigen zeggen ‘heel onervaren’ en heeft weinig kennis van hoe het in het gemeentehuis gaat, maar is wel geïnteresseerd. ,,Ik ben enthousiast om het te doen als ik genoeg stemmen krijg. Als je echt dingen wilt verbeteren, dan zie ik het wel zitten. Ik ben heel erg voor transparantie in de politiek. Transparant zijn is iets dat wij met onze programma’s wel gewend zijn en dat spreekt mij ook heel erg aan, dus dat is wel iets wat ik in zou kunnen brengen. Ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen, de tijd zal het leren. Als het zo ver is, moet ik maar kijken hoe ik het vind.”