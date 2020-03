Familie denkt na over herdenkingsbijeenkomst

‘Liesbeth was een ongeëven­aard artieste’

12:31 De artiestenwereld reageert bedroefd op het overlijden van zangeres en actrice Liesbeth List, die woensdag op 78-jarige leeftijd in haar slaap stierf. ‘Liesbeth was zo groot in de Nederlandse amusementswereld. Bijna onmetelijk. Ze was een heel bijzondere, sterke vrouw, met heel eigen ideeën over haar leven. Een ongeëvenaard artieste.’