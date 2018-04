Familie Avicii dankt fans voor steun

,,We willen iedereen bedanken voor de steun en de liefdevolle woorden over onze zoon en broer. We zijn dankbaar voor iedereen die van Tims muziek houdt en waardevolle herinneringen aan zijn liedjes heeft'', aldus de familie Bergling. Het gezin dankt ook iedereen voor "alle initiatieven om Tim te eren". ,,Met openbare bijeenkomsten, kerkklokken die zijn muziek spelen, een eerbetoon op Coachella en momenten van stilte over de hele wereld.''

De Berglings zijn verder blij dat hun privacy tot dusver is gerespecteerd en hopen dat dat zo blijft. Over de doodsoorzaak van Avicii blijft de familie zwijgen. De 28-jarige dj en producer werd vrijdag dood aangetroffen in een resort in Muscat in Oman. Er zijn geen tekenen van een misdrijf.