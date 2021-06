Fajah wil weer fit worden en Rafael legt zijn grote liefdes vast

Netflix verwijdert Fast and Furious 8 en 19 andere titels

14 juni Deze week gaat Fast and Furious 8 van Netflix af. De streamingdienst verwijdert nog 19 andere titels, dus kijk snel of jouw favoriete film of serie ertussen staat. Na de explosieve verwijdering van bijna alle Fast and Furious-delen was de achtste film de enige in de reeks die je nog via Netflix kon kijken. En dat terwijl F9 bijna in de bioscoop verschijnt. Als je de laatste film voor die tijd wil zien, moet dat dus in de hoogste versnelling.