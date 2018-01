Fajah toont hoe ze bilspieren traint en Nicolette bezorgt kinderen jeugdtrauma

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Arie Boomsma filmde vandaag hoe zijn in februari 2016 geboren dochtertje Bobby Jo haar broertje Mozes voorleest. De kleine Mozes zag in december vorig jaar het levenslicht. Hij is het tweede kindje van Arie en zijn echtgenote Romy.

De hele zondag voorlezen. Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 21 Jan 2018 om 6:18 PST

Zangeres Lisa Lois baalt als een stekker, omdat ze gisteren haar enkelbanden scheurde. Daardoor kreeg ze volgens eigen zeggen vandaag een wel heel dikke 'olifantenpoot'.

Gister versus vandaag (even swipen). Mijn voorkeur gaat uit naar vandaag. #olifantenpoot #enkelbanden #gescheurd Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 21 Jan 2018 om 6:59 PST

Souldiva Shirma Rouse vindt terecht dat ze best veel op haar jongere zus Darvina lijkt. Darvina is geen zangeres, maar chemisch analiste en haarstyliste.

Me and my baby sister! @mz.slayallday #twinning #maclipstick #naturalhair #feelingourselfie #niksandersdanliefde Een foto die is geplaatst door null (@shirmarouse) op 20 Jan 2018 om 16:52 PST

Gordon en Estelle Cruijff gaan samen een nieuw reisprogramma presenteren dat draait om budgetrips in het buitenland. De twee hebben er nu al veel zin in, zo blijkt uit een filmpje waarvoor ze een zogenoemde faceswapfilter gebruikten.

Nieuwe tv duo aan het indrinken! #gordonenestellewegermee #rtl #snipensnap Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 20 Jan 2018 om 10:17 PST

De eerste aflevering van een nieuw seizoen van de TV kantine trok gisteren 1,4 miljoen. Carlo en Irene gingen uit hun dak toen ze de kijkcijfers te horen kregen. Op sociale media ging het overigens helemaal los over het programma. De meningen waren verdeeld. Humor, vond menigeen. Anderen stelden geen seconde te hebben gelachen en zich te hebben gestoord aan de lange reclameblokken.

1,4 miljoen mensen keken naar de eerste uitzending van De TV Kantine. Zo gezellig! Zullen we volgende week weer afspreken? Same time, same place? #ikweetnietwatikmeemaak #thebestisyetocome #tvkantine #herrieinhetbos Een foto die is geplaatst door null (@makingherrie) op 21 Jan 2018 om 0:01 PST

André Hazes is vandaag 24 jaar geworden en kreeg een vloedgolf felicitaties. Ook van Bas Smit, de echtgenoot van Nicolette van Dam. Hij besloot te beeldbellen met de jarige en tijdens dat gesprek liet Nicolette bijna haar omgeslagen badhanddoek vallen. Dreetje kreeg natuurlijk ook de gelukwensen van zijn vriendin Monique Westenberg (40).

Gefeliciteerd lieve @andrehazes met je verjaardag!🎉🎁 Dat ‘cadeautje’ van @basssmit ging bijna mis, net op tijd handdoekje om 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 21 Jan 2018 om 2:51 PST

Mijn wens voor jou is dat je dromen groot blijven en je zorgen klein. Dat je nooit meer op je schouders hoeft te dragen dan dat je aan kan. Dat de wereld om jou heen jouw oprechtheid omarmt en je terug geeft wat jij geeft. Dat jouw cirkel positief blijft en je ontwikkeling jou laat worden wie je hoopt te mogen zijn. Ik wens jou rust in je mooie koppie en blijdschap in je gevoelige hartje. Samen zijn we sterk! Gefeliciteerd met je verjaardag mijn liefde. Ik hou van jou, oneindig ❤️🌍 Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 20 Jan 2018 om 16:39 PST

Phyllon, het zoontje van dj Sunnery James en supermodel Doutzen Kroes, is vandaag 7 jaar geworden. Volgens zijn vader kijkt het jongetje zo als hem een watermeloen wordt geweigerd. De twee hebben ook nog dochtertje Myllena (3). Phyllon werd ook nog even in het zonnetje gezet door Doutzens zus Rens.

Happy birthday to my big little boy. Seven years old already. This is his look is when he hears no after asking for watermelon.. 😂...I LOVE you son. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@sunneryjames) op 21 Jan 2018 om 4:30 PST

Xess Xava (2), het zoontje van Wesley en Yolanthe Sneijder, heeft op de tribune van een voetbalstadion in vermoedelijk Qatar keihard om zijn vader zitten schreeuwen. Wes voetbalt sinds kort bij de club Al-Gharafa in Qatar.

My biggest fan 🙌🏼🤗 Xess Xava we love you more than you can ever realise!! What a boy! 😍 Een foto die is geplaatst door null (@sneijder10official) op 21 Jan 2018 om 6:31 PST

De dankzij een maagverkleining extreem veel afgevallen Sonja Silva had vandaag een Harry Potter-filmmarathon met haar zoontje Damian. Of Sonja ook nog heeft gesnoept van zijn M&M's is onbekend.

When under the weather... massive Harry Potter marathon with fellow nerd @damianstuy 🧡🧙🏽‍♀️🧙🏼‍♂️🐉⚡️🏰📖📜 #harrypotter #wingardiumleviosa #expelliarmus #expectopatronum Een foto die is geplaatst door null (@sonjapossilva) op 21 Jan 2018 om 5:13 PST

Gerard Joling zong gisteren op een bijzondere plek: pal voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum. In de zaal waar het meesterwerk van Rembrandt hangt, kon hij zijn stem eens lekker laten galmen.

Gisterenavond opgetreden (privéfeestje) in het Rijksmuseum, echt geweldig en uiteraard langs de #nachtwacht #gerardjoling #feestje Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 21 Jan 2018 om 5:05 PST

De Haagse rockzangeres Emmaly Brown had vandaag last van een hongerig knuffelvarken dat besloot in de bak met brokjes te gaan wroeten.

Stout varkje! #geluksvarkje #etenindevoerbakindevoerbak #loveyou @mileythepig Een foto die is geplaatst door null (@emmalybrown) op 21 Jan 2018 om 4:48 PST

Killerbodyfanate Fajah Lourens begon vandaag met een paar bil- en beenspieroefeningen op de woonkamervloer. In een filmpje demonstreert ze hoe dat werkt: de billen iets optillen en het achterwerk op hetzelfde moment aanspannen. Voor een extra moeilijkheidsgraad wordt een gewicht op het kruis aangeraden en ook nog een stuk elastiek om de te spreiden bovenbenen.

Sunday workout..... #MKBM #workoutvideos #workoutbyfaya Een foto die is geplaatst door null (@mykillerbodymotivation) op 21 Jan 2018 om 3:34 PST

Meervoudig zwemkampioene en dagdromer Inge de Bruijn trok vandaag een fijne pluistrui aan om de dag door te komen. Of ze dat echt deed, is overigens de vraag, want dit kiekje lijkt van top tot teen gestyled.

Day dreamer 💭 Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 21 Jan 2018 om 4:47 PST

Muziekproducer Eric van Tijn is even ondergedoken op het Franse platteland. Maar wie denkt dat het weer daar beter is dan in Nederland heeft het mis. ,,Regen en nog eens regen'', aldus Eric die toch maar even naar buiten ging om de hond uit te laten.

Regen en nog 's regen maar 't blijft lekker hier op het Franse platteland #jasorry #walkthedog #bijtanken Een foto die is geplaatst door null (@ericvantijn) op 21 Jan 2018 om 5:09 PST

Floortje Dessing bezocht voor haar reisprogramma in Zuid-Afrika de jonge Jamie die zich over neushoorns ontfermt. ,,Heel inspirerend, ze weet nu al wat ze wil bereiken'', aldus Floortje.

Floortje: ''Heel deze reis heb ik mij verwondert over de focus die Jamie op zo'n jonge leeftijd al heeft. Ze weet wat ze wil en hoe ze dat gaat bereiken. Heel inspirerend.'' #zuidafrika #floortje #eindevandewereld #neushoorn #rhino #rhinoorphanage Een foto die is geplaatst door null (@eindevandewereld) op 21 Jan 2018 om 4:47 PST

Nicolette Kluijver joeg haar kinderen vanmorgen de stuipen op het lijf door te verschijnen met een wit gezichtsmasker. ,,Ik geloof dat ik mijn kinderen een jeugdtrauma heb gegeven'', schertst de presentatrice.

Ok.... ik heb geloof ik mijn kinderen hun eerste jeugdtrauma gegeven... 👻#spooky #mamjezieteruitalseenheks 🧟‍♀️#goedemorgen #gezichtmasker #lazysunday Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 20 Jan 2018 om 23:58 PST

Edsilia Rombley en Berget Lewis gingen gisteren in vol ornaat naar een feestje van actrice-zangeres Jasmine Sendar en haar moeder. Het ging om een familieparty met als thema 'tropisch'.

Heb sinds een lange tijd niet zo’n heerlijk feestje gehad with me and My girls @bergetlewis en @avenaisa75 @jasminesendar and her mams party was the best!!! 🙌🏾 💋❤️ Een foto die is geplaatst door null (@edsiliarombley) op 21 Jan 2018 om 3:38 PST

Happy b day! @jasminesendar en je prachtige moeder💜 Het was echt een gezellig familie feest🍰🌴🎂 Thema tropical! Party squad: @bij_avie @edsiliarombley @jettymathurin Een foto die is geplaatst door null (@bergetlewis) op 20 Jan 2018 om 19:16 PST

Voormalig The Voice Kids-winnares Laura van Kaam worstelde langere tijd met depressies maar zit anno 2018 weer lekkerder in haar vel. Voor haar volgers zet ze vandaag vijf geheime, persoonlijke feitjes op een rij zoals dat ze bijna alles met appelmoes eet.

De nog steeds vrijgezelle acteur Tygo Gernandt las aandachtig een artikel over hem in een roddelblad en concludeert dat er geen bal van klopt dat hij snel een gezin wil stichten.

Oh ja? Wie weet? #haha #heerlijk #duss #watnee Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 20 Jan 2018 om 18:38 PST