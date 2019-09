Fajah Lourens wilde dochter voor ‘van alles’ behoeden bij ontmaagding: 'Maar het was te laat’

,,Het is niet zomaar een puberboek, het is seksuele voorlichting voor pubers”, omschrijft Fajah haar nieuwe boek op Instagram. Toen haar dochter Irem geïnteresseerd raakte in seks, ging Fajah tevergeefs op zoek naar een goed voorlichtingsboek. ,,En toen was het te laat. Het was al gebeurd!”, schrijft ze in het voorwoord van Sex Safe. ,,Ik had haar zo graag willen behoeden voor van alles en nog wat, maar mijn kleine meid was ineens een vrouw.”