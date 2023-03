Fajah Lourens oma geworden van een kleinzoon

Haar eerste kleinkind heeft de naam Lowèn gekregen. In september vorig jaar deelde Fajah Lourens dat haar dochter Irem in verwachting was. ,,Ik mag jullie met heel veel trots vertellen dat onze lieve, slimme, kleine, grote, geweldige meid mama wordt’, scheef ze onder een foto van de echo. ,,Ik weet zeker dat julie het geweldig gaan doen.” Fajah Lourens viel zelf van haar dochter toen ze achttien was.