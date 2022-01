Extra voorstellingen van André Hazes-musical Hij Gelooft in Mij

Sound of Music gaat door, Aladdin en Soldaat van Oranje nog niet

De musicals The Sound of Music en Hij gelooft in mij zullen deze week worden hervat. Ook de voorstellingen Titanic en The Rocky Horror Show zijn op korte termijn weer in de theaters te zien. Grotere musicals als Aladdin, Soldaat van Oranje en Tina kunnen met de huidige restricties nog niet worden gespeeld.

