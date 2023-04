Extra voorstellingen Les Misérables na stormloop op kaarten

De musical Les Misérables is zo'n groot succes, dat theaterproducent De Graaf en Cornelissen extra tickets beschikbaar stelt. Vanaf vrijdag gaan er 25.000 extra eersterangs kaarten in verkoop .

Ook worden de speelperiodes aangepast, zo meldt de producent vrijdag. Er komen extra shows in Amsterdam, Rotterdam en Breda bij, waardoor er aan de grote vraag van het publiek kan worden voldaan. Vanaf 5 juli keert ‘Les Mis’ niet voor vijf maar voor zeven weken terug in theater Carré; tot 20 augustus. In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam zijn drie extra weken ingepland, tot 18 september. In het Bredase Chassé Theater zijn van 14 juni tot 3 juni twee extra voorstellingen te zien.

Les Misérables was al populair voordat het in première ging. De musicallegende ontving een zogenoemd diamanten ticket award voor de verkoop van 125.000 kaarten. Dat theaterminnend Nederland het stuk zo waardeert, noemen de producenten ‘ongelooflijk’. ,,Men wil massaal naar deze iconische musical. Het laatste dat we willen, is nee verkopen.’’

Les Misérables, met hoofdrollen voor de jonge cast Milan van Waardenburg, Michael Muyderman en Vajén van de Bosch, is nog tot in november 2023 in Nederland te zien in Maastricht, Apeldoorn, Groningen, Den Haag, Breda, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven met een voorlopig laatste serie voorstellingen in Heerlen. Er volgen voorstellingen in Antwerpen en Gent.

© johan persson / RV

