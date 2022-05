Extra show voor Justin Bieber in Ziggo Dome

Het extra concert is onderdeel van de Justice World Tour . Daarmee gaat de 28-jarige zanger met meer dan 125 shows tussen mei dit jaar en maart volgend jaar langs vijf continenten. De tournee is vernoemd naar het meest recente album van de zanger, Justice, dat in maart vorig jaar uitkwam.

Justin Bieber brak zo’n vijftien jaar geleden na een filmpje op YouTube door met zijn eerste hit One Time. Later scoorde de Canadese zanger hits met nummers als Baby, Lonely en Love Yourself. Onlangs won hij bij de MTV Video Music Awards de prijs voor Artist of the Year.