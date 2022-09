Extra concert Robbie Williams in Ziggo Dome volgend jaar, ook extra show Roger Waters

Robbie Williams blijft volgend jaar een dagje langer in Nederland. Concertorganisator MOJO kondigde vanochtend aan dat er op 30 januari een extra show van de Britse zanger in de Ziggo Dome komt. En ook Roger Waters geeft een extra show, meldt de concertorganisator.

Kaarten voor het optreden van Williams kunnen meteen gekocht worden, net als voor de eerste twee optredens van zaterdag 28 en zondag 29 januari. De drie optredens van Williams staan in het teken van zijn 25-jarig jubileum. Onlangs bracht hij bovendien zijn nieuwste album uit waarop nieuwe versies van zijn hits Angels, Let Me Entertain You en Rock DJ te horen zijn, allemaal onder begeleiding van het Nederlandse Metropole Orkest.

De XXV Tour van Williams gaat in Europa op 20 januari van start met een show in Bologna. Daarna doet de zanger onder meer Parijs, Amsterdam, Berlijn en Barcelona aan.

Roger Waters

Het voormalige Pink Floyd-lid Roger Waters geeft eveneens vanwege ‘grote belangstelling’ een extra concert, op 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor het optreden van Waters voor 4 april startte vanochtend om 10.00 uur. Vlak daarna werd de extra show aangekondigd door MOJO. De optredens die de 79-jarige Britse rocker in Nederland zal geven zijn onderdeel van zijn tournee. De tour van Waters start op 17 maart volgend jaar. In totaal geeft hij veertig optredens in veertien Europese landen. Kaarten voor de optredens in de Ziggo Dome zijn nog te koop.

Donderdag werd bekend dat Waters als persona non grata wordt bestempeld in de Poolse stad Krakau. Waters zou volgend jaar twee concerten geven in de stad, maar deze werden geannuleerd. Dit vanwege uitlatingen over de oorlog in Oekraïne, die de voormalige zanger van Pink Floyd eerder deed. Waters schreef onder meer een open brief aan de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska, waarin hij ‘extreme nationalisten’ ervan beschuldigde haar land richting een ‘rampzalige oorlog’ te leiden. In een interview had de zanger bovendien kritiek op het feit dat de Verenigde Staten wapens naar Oekraïne sturen.

