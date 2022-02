Expeditie Robinson komt met All Stars-editie: ‘Bijna niemand heeft zich voorbereid’

Expeditie Robinson komt over twee weken met een All Stars-editie op RTL 4. Zes oud-winnaars en tien(halve) finalisten strijden elf weken lang om de hoogste eer. ,,Het enige wat ik heb gedaan, is in de aanloop meer eten.”

Ferry Doedens was ‘onmiddellijk te porren’ voor een All Stars-editie. ,,Ik heb meteen volmondig ja gezegd”, stelt de acteur annex zanger over het telefoontje dat hij ‘ergens halverwege 2021 kreeg. ,,Deze kans wilde ik me niet laten ontnemen. Expeditie Robinson is en blijft iets bijzonders.”

De nieuwe reeks , gepresenteerd door Art Rooijakkers en Geraldine Kemper, zou eerst op Videoland worden uitgezonden, maar is nu wekelijks te zien bij RTL 4. Op Zanzibar, een eiland aan de oostkust van Afrika, kwamen afgelopen december zestien kandidaten bijeen voor de opnames: oud-winnaars Hugo Kennis (2019), Jan Bronninkreef (2018), Carlos Platier Luna (2017), Bertie Steur (2016), Kay Nambiar (2014) en Edith Bos (2013). De verliezende (half)finalisten zijn Domique Hazeleger, Gegory Sedoc, Diorno Braaf, Thomas Dekker, Krystl Pullens, Mariana Verkerk, Rita Berger, Sebastiaan Labrie, Niels Gomperts en Doedens dus. ,,Ik zei het zeven jaar geleden al: als er ooit een All Stars-editie komt, mogen ze mij bellen.”

Hoe anders was deze editie?

Doedens: ,,Ik mag er natuurlijk niets over vertellen, maar wel dat Zanzibar echt een waanzinnige locatie was. En iedereen dacht wel te weten wat we konden verwachten. Je reist af met kandidaten die al eerder hebben meegedaan én ook ver zijn gekomen. Die weten van het inhoudt om spellen te doen, om bondjes te smeden. Maar bij Expeditie Robinson is niets wat het lijkt en loopt alles toch weer anders. Het blijft een uitdaging, zeker als je weinig te eten hebt. Het was wéér overleven. Geloof me, het wordt een heftig seizoen.”

Hoe heb je voorbereid?

,,Het grappige is: bijna niemand had zich voorbereid. Het enige wat ik heb gedaan is meer eten. Zeven jaar geleden was ik 9 a 10 kilo kwijt. Ik moest dus eerst even aankomen”."







Ferry Doedens op Zanzibar © RTL 4

Niet even geoefend met vuur maken?

,,Nee, eigenlijk niet, ook geen extra survivalcursus gedaan. Het was een grote groep. Dan kan altijd wel iemand vuur maken en wordt er flink geholpen.”

Hoe was het om weer weg te zijn zonder contact met de buitenwereld?

,,Ik heb een bewogen jaar gehad. Ik heb een Only Fans account, waar genoeg over is gezegd en geschreven. Het was voor mij heerlijk om er even tussenuit te zijn. Om je telefoon in te leveren en terug te gaan naar de basis. Op jezelf aangewezen te zijn. Een paar mensen wisten het maar. Anderen konden me dus niet bereiken. Zagen op mijn whatsapp maar één vinkje. Dan komen er logischerwijze vragen. Gaat het wel goed met hem? Hij reageert niet. Sommigen dachten ik in een afkickkliniek zat. Daar heb ik enorm om moeten lachen.”

Wat zijn je plannen komende tijd?

,,Er komen veel leuke dingen aan. Zingen sowieso. Ik zat vorige week in Secret Duets met Karin Bloemen en ben gisteren nog de studio ingedoken. Over een paar weken maak ik mijn nieuwe plaat af.”

Expeditie Robinson All Stars vanaf 24 februari elke donderdag om 20.30 uur bij RTL 4.