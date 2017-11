Ex-vrouw eist psychisch onderzoek naar acteur Tyrese Gibson

Dj Jean woest over plagiaat in nieuw feestnummer van ex-man Barbie

7:51 Michael van der Plas, de ex-man van realityster Barbie, heeft de Nederlandse dj Jean tegen zich in het harnas gejaagd door een feestnummer uit te brengen waarin zonder toestemming de hit The Lounge van DJ Jean is verwerkt. De dj noemt het plagiaat ten top en komt in actie.