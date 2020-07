Ex-vrouw Dan Brown beticht hem van affaire met Nederlandse dressuuramazone

Dat blijkt de Nederlandse dressuuramazone Judith Pietersen. De Friese paardenspecialist kiest er voor om niet te reageren. ,,Ik kan me voorstellen dat ze geschrokken is van de media-aandacht”, laat haar woordvoerder aan deze nieuwssite weten.

Cadeau’s

Brown, een zelfverklaard liefhebber van paardensport, zou Pietersen onder andere paarden, een vrachtwagen en een auto hebben geschonken en daarnaast haar trainingsstal hebben gefinancierd, melden Amerikaanse media op basis van rechtbankstukken. Een van die paarden zou 345.000 dollar (zo’n 306.000 euro) hebben gekost. Blythe Brown, de ex-vrouw van Brown, wist daar niets van en beschuldigt haar voormalig echtgenoot van het uitgeven van haar geld en van het hebben van een dubbelleven. ,,Deze rechtszaak gaat over voor mezelf opkomen”, zegt ze tegen het Amerikaanse tijdschrift People.

Dan Brown, schrijver van onder meer De Da Vinci Code, en zijn vrouw gingen in 2019 na een huwelijk van ruim twintig jaar uit elkaar. In de laatste jaren van hun huwelijk zou Brown zich ‘onrechtmatig en flagrant’ hebben gedragen en diverse malen hebben gelogen over buitenechtelijke affaires. Zelf is hij verbijsterd door de claims van zijn ex. Hij zegt zich eerlijk en rechtvaardig te hebben opgesteld tijdens hun echtscheidingsprocedure, waar Blythe volgens hem meer dan de helft van hun gezamenlijke bezit aan heeft overgehouden.

Ontmoeting

‘Dan heeft gedurende een aantal jaren in het geheim geld overgeheveld van hun huwelijksvermogen, althans gedeeltelijk om zijn activiteiten met zijn minnaressen te financieren, onder wie een jonge paardentrainer die in Nederland woonde’, zo citeert de Amerikaanse krant Boston Globe uit de rechtbankstukken.

Quote Dat vriendelij­ke karakter van het Friese paard waar Dan Brown voor gevallen is, herken ik goed Judith Pietersen eerder in een interview Over de vermeende affaire met Pietersen rept Brown zelf niet. De twee leerden elkaar in 2013 kennen toen de ex-vrouw van Brown besloot de Friese paardenspecialist naar de Verenigde Staten over te laten vliegen om een Fries paard van Brown te trainen. Pietersen verbleef vervolgens bij het echtpaar om te herstellen van een schouderoperatie. Op dat moment moet er iets zijn opgebloeid, verklaart de ex-vrouw.



Een jaar later ontmoetten Brown en Pietersen elkaar opnieuw in Friesland vanwege de opnames van De Stormruiter, een theaterspektakel waarvan Brown, als groot liefhebber van Friese paarden, ambassadeur werd. Pietersen speelde een van de rollen in de muziekshow, die in het WTC Expo in Leeuwarden plaatsvond. ,,Ik wist al heel jong dat mijn leven in het teken van paarden zou staan. Dat vriendelijke karakter van het Friese paard waar Dan Brown voor gevallen is, herken ik goed. Een Fries paard is ook trouw, een harde werker, geeft veel meer dan je eigenlijk van hem vraagt”, zei ze destijds in een interview.

‘Ik herken Dan niet meer’

Uit de rechtbankstukken blijkt dat Pietersen al jarenlang een bekende van het echtpaar was. In december 2019, toen de echtscheiding was afgerond, kwam Blythe erachter dat haar ex-man een affaire was begonnen met de Nederlandse paardentrainster. De cadeaus die hij haar heeft gegeven hebben het huwelijkse vermogen aanzienlijk verminderd, stelt Blythe. ,,Ik vertrouwde deze man al tientallen jaren als mijn grote liefde”, zegt ze tegen Amerikaanse media. ,,Ik herken de man die Dan is geworden niet. Het is tijd om zijn bedrog en verraad te onthullen. Na zoveel pijn is het tijd voor de waarheid.”

In het voorjaar van 2018 vertelde Brown dat hij wilde scheiden van zijn echtgenote. Blythe vertrok in augustus van dat jaar uit hun huis in New Hamshire. Ze hebben geen kinderen. ,,We hebben zeven boeken, dat zijn de kinderen”, stelde Brown in diverse interviews. Brown ontkent alle beschuldigingen die door zijn ex-vrouw zijn gedaan. ,,Ik ben verbijsterd door deze valse claims. Op de dag dat Blythe en ik trouwden, had ik nooit gedacht dat we uiteindelijk zo ver uit elkaar zouden groeien.”

Da Vinci Code en Inferno

Brown, die de wereld in 2003 veroverde met De Da Vinci Code, verkocht al meer dan 200 miljoen boeken in 56 landen, waarvan 4,6 miljoen exemplaren in het Nederlands. Hij liet zich in zijn werk inspireren door de Amsterdamse bibliotheek Bibliotheca Philosophica Hermetica die bestaat uit 25.000 boeken op het gebied van onder meer alchemie, mystiek en Westerse esoterie.

In 2017 was hij nog in Nederland in verband met de verschijning van zijn boek Origin, ofwel Oorsprong, dat in ons land meteen op 1 binnenkwam.

