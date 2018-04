Ex-vriendin overleden Avicii: 'Ik wil niet dat dit echt is'

De (muziek)wereld is in shock na het overlijden van de 28-jarige, Zweedse Tim Bergling, beter bekend als DJ Avicii. Zijn ex-vriendin Emily Goldberg deelde een hartverscheurend bericht over Bergling via Instagram.



Op de foto zijn de twee te zien tijdens betere tijden. Als bijschrift post Goldberg een stukje songtekst uit een liedje dat Avicii voor haar schreef, gevolgd door:“Ik wou dat ik zijn woorden had kunnen waarmaken. Tijdens de twee jaar dat we samen waren, was hij mijn dichtste vertrouwenspersoon en mijn beste vriend. Nu kan ik niet naar Bear kijken zonder te weten dat ik zijn gezicht nooit meer zal zien. Ik probeer mijn gedachten nog te verzamelen en wil jullie bedanken voor alle lieve woorden en berichtjes. Maak me wakker als dit allemaal voorbij is, want ik wil niet dat het echt is.”



Wat later postte Goldberg ook nog een screenshot van een gesprek tussen haar en Tim, waarin ze elkaar vertellen dat ze van elkaar houden.



Waaraan de dj overleed is nog onduidelijk. In 2016 stopte Avicii met live optredens vanwege gezondheidsredenen. Hij leed onder meer aan acute alvleesklierontsteking, deels een gevolg van zijn overmatig alcoholgebruik. In augustus van dat jaar draaide hij zijn laatste set op Ibiza. In 2014 had hij zijn galblaas en blinde darm al laten wegnemen.



Avicii brak internationaal door met zijn oorwurm ‘Bromance’. Daarna volgden nog vele andere grote successen, zoals ‘Levels’, ‘Wake me up’, ‘Hey Brother’, ‘Waiting for Love’ en ‘Addicted to You’. Tot drie jaar geleden was hij een vaste klant op Tomorrowland. De Zweed was een van de best verdienende dj’s ter wereld. Volgens Forbes streek hij in 2014 nog 28 miljoen dollar (23 miljoen euro) op. Elk uitverkocht optreden maakte hem 200.000 euro rijker.



Waarom Avicii in 2016 zijn pensioen als live dj aankondigde? “Het lag niet aan de shows of de muziek, maar aan het gebeuren eromheen dat nooit natuurlijk aanvoelde”, zei hij. “Ik ben meer het introverte type en het was altijd moeilijk voor me. Ik denk dat ik te veel negatieve energie aan boord heb genomen.”