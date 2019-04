Ex-vriend Anna Nooshin reageert op verloving en Goor sneert naar Geer

Gordon mag na twee jaar afwezigheid op de bühne weer aan de slag in een zorginstelling en sneert ondertussen naar zijn 'valse stiefzuster’ Gerard Joling, door te laten weten dat hij toch echt degene is die de populaire Geer & Goor-series de nek heeft omgedraaid.

Dit is Carice van Houten in 2003 toen ze nog verlegen was en zich verborg achter een dikke jas en twee pakjes sigaretten per dag. Op 11 juli 2006 is ze met dat gedrag gestopt, meldt de Game of Thrones-ster.