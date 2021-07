Ex on the Beach-deelnemers Jørney en Odim verwachten een kindje

,,Wat er rondgaat over mijn zwangerschap, is waar”, vertelt de Brabantse Jørney Hendrikx via haar sinds kort opgezette YouTube-kanaal. ,,Ik ben nu al een tijdje zwanger en de reden dat ik het niet heb verteld, is omdat ik eigenlijk in alle rust met Odim samen wilde nadenken over welke beslissing wij zouden nemen. En niet in een sociale gijzeling terecht wilde komen. We zijn samen tot de conclusie gekomen – toen ging alles nog heel goed tussen ons – dat we het graag willen houden. We zijn er toch best wel blij mee.”